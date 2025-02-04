Белоруссия уведомила страны ОБСЕ о проверке боеготовности войск

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии уведомило страны ОБСЕ о проверке боеготовности вооруженных сил республики, сообщил в соцсети начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Белоруссия в добровольном порядке уведомила государства ОБСЕ о внезапной проверке боевой готовности, проводимой в Вооруженных силах", - написал он.

Странам ОБСЕ были сообщены цели, сроки, количество участников проверки, "а также иная информация, направленная на обеспечение открытости военной деятельности".

О начале проверки боеготовности белорусской армии глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил 3 февраля. В рамках проверки проходит апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы.