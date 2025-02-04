Yokohama Rubber завершила покупку сегмента крупногабаритных шин Goodyear

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Японская Yokohama Rubber завершила сделку по приобретению бизнеса американской Goodyear Tire & Rubber Co. в сфере производства крупногабаритных шин.

Как говорится в пресс-релизе Yokohama Rubber, это подразделение производит шины в том числе для строительной и горнодобывающей техники.

Сделка оценивается в $905 млн. Подразделение получило выручку в размере $678 млн в 2023 финансовом году, штат сотрудников насчитывает порядка 500 человек.

Покупка была объявлена еще в июле 2024 года, тогда сумма называлась в районе $1-1,5 млрд.

Акции Yokohama Rubber подорожали на 1,3% во вторник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 12% до 548 млрд иен ($3,53 млрд).