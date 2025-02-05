Поиск

Mattel в IV квартале увеличила выручку на 2% и анонсировала buyback на $600 млн

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. в четвертом квартале 2024 года немного сократил чистую прибыль, однако увеличил выручку и объявил о новой программе обратного выкупа акций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $141 млн по сравнению со $147,3 млн за аналогичный период предыдущего года. Показатель в расчете на акцию не изменился и составил 42 цента.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,35 на акцию с $0,29.

Выручка увеличилась на 2% до $1,646 млрд.

Скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков, опрошенных FactSet.

Мировые продажи машинок Hot Wheels и других колесных игрушек выросли в минувшем квартале на 14% до $544 млн. Тем временем продажи кукол (включая Барби) сократились на 4% до $735 млн, игрушек для малышей (в том числе Fisher-Price и Thomas & Friends) – на 5% до $276 млн, продажи других игрушек увеличились на 5% до $327 млн.

По итогам текущего года компания ожидает роста выручки примерно на 2-3% без учета колебаний курсов валют, скорректированную прибыль на акцию – $1,66-1,72 (против $1,62 в 2024 году).

Также производитель игрушек анонсировал программу обратного выкупа акций на $600 млн.

Котировки бумаг Mattel подскочили почти на 10% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца капитализация компании просела на 10,5% до $5,99 млрд.

Mattel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Euroclear хочет перевести в марте 2 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

Euroclear хочет перевести в марте 2 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

В Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в Эребру

В Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в Эребру

Польша не планирует отправлять своих военных на Украину

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом
Обострение палестино-израильского конфликта

Визит Нетаньяху в США оставил открытым вопрос о длительном мире на Ближнем Востоке. Обобщение

Визит Нетаньяху в США оставил открытым вопрос о длительном мире на Ближнем Востоке. Обобщение

Что случилось этой ночью: среда, 5 февраля

Европейские акции преимущественно выросли во вторник

Европейские акции преимущественно выросли во вторник

Сенат США утвердил Пэм Бонди на посту главы Минюста и генпрокурора США

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Габбард на пост главы Нацразведки

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Габбард на пост главы Нацразведки

Трамп настаивает на идее переселения палестинцев в другие страны

Трамп настаивает на идее переселения палестинцев в другие страны
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе326 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5806 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии159 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау84 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });