Mattel в IV квартале увеличила выручку на 2% и анонсировала buyback на $600 млн

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. в четвертом квартале 2024 года немного сократил чистую прибыль, однако увеличил выручку и объявил о новой программе обратного выкупа акций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $141 млн по сравнению со $147,3 млн за аналогичный период предыдущего года. Показатель в расчете на акцию не изменился и составил 42 цента.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,35 на акцию с $0,29.

Выручка увеличилась на 2% до $1,646 млрд.

Скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков, опрошенных FactSet.

Мировые продажи машинок Hot Wheels и других колесных игрушек выросли в минувшем квартале на 14% до $544 млн. Тем временем продажи кукол (включая Барби) сократились на 4% до $735 млн, игрушек для малышей (в том числе Fisher-Price и Thomas & Friends) – на 5% до $276 млн, продажи других игрушек увеличились на 5% до $327 млн.

По итогам текущего года компания ожидает роста выручки примерно на 2-3% без учета колебаний курсов валют, скорректированную прибыль на акцию – $1,66-1,72 (против $1,62 в 2024 году).

Также производитель игрушек анонсировал программу обратного выкупа акций на $600 млн.

Котировки бумаг Mattel подскочили почти на 10% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца капитализация компании просела на 10,5% до $5,99 млрд.