Люди покидают Санторини из-за подземных толчков, шторм осложняет эвакуацию

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация людей с греческого острова Санторини осложнена в связи с продолжающейся сейсмической активностью, информирует в среду греческая газета Kathimerini.

По ее данным, в связи со штормом, вызванным подземными толчками, пришлось отменить три паромных маршрута на Санторини и обратно.

Накануне власти острова ввели меры безопасности, в частности, приостановили строительство, закрыли школы на Санторини и близлежащих островах, а также дали распоряжение жителям и отелям осушить бассейны, чтобы снизить нагрузку на почву.

В ночь на понедельник сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 4,2. Они не исключают дальнейших сильных подземных толчков.