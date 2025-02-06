Секретные документы, изъятые у Трампа, будут возвращены

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Секретные документы, изъятые ФБР в ходе обыска в резиденции президента США Дональда Трампа, будут возвращены владельцу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, президент США находится в процессе получения обратно материалов, включая секретные.

Поскольку уголовное дело против Трампа в настоящее время закрыто, министерство юстиции работает над возвращением предметов, собранных в ходе расследования.

Прокуроры и агенты ФБР, проводившие расследование, получили инструкции от Минюста о том, что изъятые предметы будут возвращены, отмечает телеканал.

В июле прошлого года федеральный судья Эйлин Кэннон сняла обвинения с Трампа по уголовному делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) по окончании срока президентства.

Судья обосновала решение тем, что назначение спецпрокурора, занимавшегося расследованием этого дела, нарушает Конституцию, так как проводилось без участия Конгресса.