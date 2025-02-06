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Секретные документы, изъятые у Трампа, будут возвращены

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Секретные документы, изъятые ФБР в ходе обыска в резиденции президента США Дональда Трампа, будут возвращены владельцу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, президент США находится в процессе получения обратно материалов, включая секретные.

Поскольку уголовное дело против Трампа в настоящее время закрыто, министерство юстиции работает над возвращением предметов, собранных в ходе расследования.

Прокуроры и агенты ФБР, проводившие расследование, получили инструкции от Минюста о том, что изъятые предметы будут возвращены, отмечает телеканал.

В июле прошлого года федеральный судья Эйлин Кэннон сняла обвинения с Трампа по уголовному делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) по окончании срока президентства.

Судья обосновала решение тем, что назначение спецпрокурора, занимавшегося расследованием этого дела, нарушает Конституцию, так как проводилось без участия Конгресса.

США Трамп Минюст ФБР Флорида Конгресс
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