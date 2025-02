Рынок акций США завершил сессию в среду в плюсе

Уверенно подорожали бумаги Nvidia

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в среду в плюсе на фоне неоднородных корпоративных отчетов и статданных.

На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, обнародованный в среду, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс. после декабрьского повышения на 176 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе заметно снизился. Показатель опустился до 52,8 пункта с декабрьских 54 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 54,3 пункта, по данным Trading Economics.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в среду оказались акции Amgen Inc. (+6,5%). Биотехнологическая компания зафиксировала более высокие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в четвертом квартале.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. подскочила на 5,4%. Ее ключевой партнер - Super Micro Computer Inc. - объявил о запуске дата-центра для ИИ-разработок на базе платформы Nvidia. Акции Super Micro подорожали на 8%.

Уверенный рост в среду также показали бумаги Boeing Co. (+3,2%), Cisco Systems Inc. (+2%), Goldman Sachs Group Inc. (+1,8%).

Рыночная стоимость Walmart Inc. увеличилась на 1,7%. По данным СМИ, ритейлер стремится сократить число корпоративных офисов, перемещая сотрудников в центральные локации. Офис Walmart в Шарлотте (Северная Каролина) будет закрыт, что повлечет за собой сокращение сотен рабочих мест.

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 7,3%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, однако последний показатель оказался слабее прогнозов рынка.

Котировки акций Advanced Micro Devices (AMD) и Uber Technologies Inc. упали на 6,3% и 7,6% соответственно, хотя основные квартальные показатели обеих компаний превзошли ожидания рынка.

В случае AMD разочарованием для инвесторов стала выручка компании в сегменте чипов для дата-центров, в случае Uber - прогноз для совокупного объема заказов на текущий квартал.

Капитализация Tesla Inc. уменьшилась на 3,6%. Германская отраслевая организация сообщила, что регистрации новых электромобилей Tesla в ФРГ в январе упали на 60%.

Бумаги поставщика "облачных" приложений для управления персоналом и финансами Workday Inc., объявившего о намерении сократить 1,75 тыс. рабочих мест, выросли в цене на 6,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 317,24 пункта (0,71%) и составил 44873,28 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 23,6 пункта (0,39%) - до 6061,48 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 38,31 пункта (0,19%), составив 19692,33 пункта.