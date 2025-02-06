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Нанятый в Казахстане персонал USAID в пятницу отправят в административный отпуск

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Нанятый Агентством США по международному развитию (USAID) персонал по всему миру, в том числе в Казахстане, будет отправлен в административный отпуск 7 февраля, сообщается на сайте USAID.

"В пятницу, 7 февраля 2025 г., в 23:59 (EST) весь персонал, нанятый напрямую USAID, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, основного руководства и специально выделенных программ", - говорится в сообщении USAID.

По данным Агентства, "основной персонал, который, как ожидается, продолжит работу, будет проинформирован руководством Агентства к четвергу, 6 февраля, в 15:00 (EST)".

Для персонала USAID, размещенного за пределами США, будет подготовлен план, в соответствии с которым Агентство организует и оплатит обратную поездку в Штаты в течение 30 дней и предусмотрит расторжение контрактов.

"Агентство будет рассматривать исключения в каждом конкретном случае и продление обратной поездки в зависимости от личных или семейных трудностей, проблем с мобильностью или безопасностью или по другим причинам. Например, Агентство будет рассматривать исключения в зависимости от времени школьного семестра иждивенцев, личных или семейных медицинских потребностей, беременности и других причин. Дальнейшие инструкции о том, как запросить исключение, будут опубликованы позже", - отмечается в сообщении.

В посольстве США в Казахстане на вопрос "Интерфакса" о дальнейших планах USAID в стране предоставили только вышеуказанное сообщение. Американские дипломаты не стали комментировать другие подробности о деятельности Агентства в республике, количестве сотрудников и планируемых сокращениях программ.

Ранее в феврале штаб-квартира USAID, расположенная в Вашингтоне, была закрыта решением американской администрации. Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, взяла под контроль все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией.


USAID Казахстан США
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