Снегопад в Японии нарушил работу транспорта

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Обрушившийся на северо-запад Японии снегопад вызвал перебои в работе транспортной системы страны, сообщают в четверг японские СМИ.

Так, авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines отменили ряд рейсов. В частности, они приостановили авиасообщение с Токио, западными префектурами Тоттори и Симане на острове Хонсю, а также с островами Оки, расположенными в Японском море.

Кроме того, нарушено движение железнодорожного транспорта в префектурах Исикава и Гифу в центральной части Хонсю.

По последним данным, в связи с неблагоприятными погодными условиями погиб один человек.

По данным метеорологов, в населенном пункте Сиракава (префектура Гифу) за двое суток выпало рекордное количество осадков - 129 см. Ранее в префектуре Хоккайдо, расположенной на одноименном острове, из-за снегопада временно закрыли сотни школ.

Ожидается, что на выходных выпадет еще больше снега. Японское метеорологическое агентство предупреждает, что обильный снегопад возможен и на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Синоптики также сообщают о риске схода лавин в горных районах.