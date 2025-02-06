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Производитель аккумуляторов CATL планирует скоро подать заявку на листинг в Гонконге

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) планирует подать заявку на проведение листинга в Гонконге в конце февраля или в начале марта, сообщили агентству Bloomberg осведомленные источники.

Акции компании уже торгуются на бирже Шэньчжэня. На Гонконгской фондовой бирже (HKEx) она может привлечь свыше $5 млрд уже в первом полугодии 2025 года, что станет крупнейшим листингом на этой площадке за несколько лет.

Ведущими организаторами размещения выступают Bank of America, China International Capital Corp., CSC Financial Co. и JPMorgan Chase, по данным источников. При этом CATL планирует добавить в этот список Goldman Sachs, MorganStanley и UBS.

Обсуждения продолжаются, и такие детали, как сроки подачи заявки и объем предлагаемых к продаже акций, могут измениться, отмечает агентство. Другие банки также могут присоединиться к группе организаторов.

Представители HKEx в январе говорили о том, что около 100 компаний находятся в процессе первичного размещения акций. Объем IPO в Гонконге в 2025 году может удвоиться и превысить $22 млрд, прогнозируют аналитики Bloomberg.

Котировки акций CATL в четверг выросли на 0,4%, за последние 12 месяцев – более чем на 55%. Рыночная стоимость компании составляет около $153 млрд.

Согласно данным аналитической компании SNE Research, доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет порядка 37%.

CATL Contemporary Amperex Technology Co. Гонконг Китай
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