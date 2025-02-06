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ЕС продолжит финансирование БАПОР после его прекращения со стороны США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) отказались комментировать выход США из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и заверили, что помощь ЕС организации будет продолжена.

"Европейская комиссия давно была вовлечена в поддержку агентства БАПОР, и сейчас оказывает ему как финансовую, так и политическую помощь, чтобы оно могло выполнять свой мандат", - заявил в четверг официальный представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

По словам Мерсье, ЕК предоставила БАПОР финансирование на 92 млн евро, чтобы агентство могло продолжать работу на местах.

"Сейчас ещё слишком рано говорить о том, какие суммы мы выделим в будущем, но я могу вам гарантировать, что эта помощь будет продолжена", - сказал Мерсье. Так он прокомментировал прекращение финансирования БАПОР американской администрацией.

Президент США Дональд Трамп подписал 4 февраля указ, предусматривающий выход его страны из БАПОР. Ранее он критиковал эту организацию как неэффективную.

Дональд Трамп ЕК ЕС ООН БАПОР
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