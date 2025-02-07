Сенат США утвердил Рассела Воута директором по бюджету Белого дома

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США 53 голосами против 47 утвердил на должность главы Административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута, сообщили американские СМИ.

Агентство Associated Press (АР), комментируя решение, пишет, что сенат "утвердил чиновника, который планировал ревностное расширение власти президента Дональда Трампа, на одну из самых влиятельных должностей в федеральном правительстве".

Воут возглавлял управление во время первого срока Трампа. Ведомство "часто остается незамеченным общественностью, но при этом имеет ключевую власть в реализации целей президента (...), выступает в качестве нервного центра Белого дома, разрабатывая его бюджет, политические приоритеты и правила для агентств", отмечает АР.

Республиканцы в верхней палате Конгресса США утверждали, что образ мышления Воута "будет иметь решающее значение для сокращения федеральных расходов и регулирования".

Во время слушаний Воут обещал следовать закону, "но избежал ответа на вопросы демократов о том, приостановит ли он выделенную конгрессом помощь Украине", говорится в публикации.

Он также высказался в пользу роста расходов на нужды развития военно-морских сил страны, заявив, что "обеспечение господства нашей страны на море было приоритетом" управления во время первого срока Трампа на посту президента США и "оно будет таким же" в случае утверждения его кандидатуры.