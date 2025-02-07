Роспотребнадзор направил в Зимбабве специалистов для помощи в борьбе со вспышкой холеры

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора прибыли в Зимбабве для оказания помощи в борьбе со вспышкой холеры, всего в стране выявлено более 340 случаев заражения.

"Группа ученых и специалистов научных организаций Роспотребнадзора по приглашению зимбабвийской стороны с 3 февраля работает в столице Хараре и соседних городах для содействия местным властям в борьбе со вспышкой холеры", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в Зимбабве зарегистрировано 342 случая холеры. Во время визита российские специалисты посетили инфекционные больницы, референс-лаборатории, а также осмотрели пациентов с подозрением на холеру. Кроме того, был проведен анализ состояния коммунальной инфраструктуры, в частности водоснабжения и канализации.

"По результатам визитов, а также встречи с руководством министерства здравоохранения и защиты детей Республики Зимбабве африканским партнерам даны рекомендации и оказана консультативная поддержка для снижения рисков распространения острых кишечных инфекций, носящих сезонный характер и связанных с периодом дождей с ноября по февраль. В настоящее время наметилась тенденция к снижению количества случаев заражения холерой", - отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, в 2025 году планируется провести обучающие курсы для эпидемиологов, клиницистов и специалистов по лабораторной диагностике из Зимбабве с использованием российских тест-систем, а также оказать содействие в разработке национальной программы мониторинга холеры в Республике Зимбабве.