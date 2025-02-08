Страны Балтии приступают к выходу из единой с Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Страны Балтии начинают в субботу выход из возглавляемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва) и в воскресенье присоединятся к европейской энергосети.

Отключение начнется в субботу в Литве и закончится в тот же день вечером в Эстонии. На один день страны Балтии станут своеобразным энергетическим "островом". За это время здесь пройдет совместное испытание работы электросетей, будут проведены испытания частоты и напряжения. В воскресенье во второй половине дня страны Балтии подключатся к синхронной зоне Европы, сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

Латвия, Литва и Эстония являются последними странами-членами ЕС, которые еще не присоединились к континентальной европейской сети. Выход из БРЭЛЛ и подключение к европейской сети они объясняют необходимостью обеспечения безопасности энергетики государств.

На этих днях на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры стран, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи, будет размещена вооруженная охрана.

Власти стран Балтии заверяют, что переподключение пройдет без особых проблем, но, тем не менее, призвали жителей запастись продуктами, водой, лекарствами, наличными деньгами на фоне возможного аварийного отключения электричества после выхода стран из энергосистемы БРЭЛЛ.

В укрепление электроэнергетической системы стран Балтии было инвестировано в общей сложности 1,6 млрд евро, из которых 75% поступило в качестве европейского софинансирования. Завершена инфраструктура в странах Балтии и Польше - построено 1400 км высоковольтных линий и семь новых подстанций, реконструировано более 40 подстанций, кроме того, построено шесть синхронных компенсаторов, а три находятся в стадии строительства. Значительная работа также была проделана над IT-системами, которые выступают в качестве "глаз и ушей" электросети, информирует компания.