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Американская ракета Electron вывела на орбиту группу французских спутников

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron, стартовавшая из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту пять французских интернет-спутников компании Kineis, сообщила в воскресенье разработчик носителя Rocket Lab.

"Миссия успешно выполнена", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием IoT 4 You and Me ракета Electron была запущена со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии. Космические аппараты были выведены на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Мини-спутники весом 30 кг станут частью создаваемой орбитальной группировки из 25 аналогичных аппаратов. На орбиту уже выведены 20 таких спутников.

США Франция Electron Kineis Новая Зеландия Rocket Lab
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