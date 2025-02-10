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В Узбекистане в грузовике с вениками нашли 612 кг гашиша

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана по Сурхандарьинской области на юге республики вместе с таможенниками изъяли 612 кг гашиша в свертках, сообщает пресс-центр СГБ.

"Наркотики обнаружены при осуществлении пограничного контроля грузового транспортного средства, въезжающего на территорию нашей республики транзитом через международный пункт пропуска "Термезские автодороги", - говорится в сообщении.

В грузовике находилось 180 мешков с 22,5 тысячи хозяйственными вениками. При осмотре обнаружено, что в ручки 2 986 веников были спрятаны свертки, обмотанные желтой лентой длиной 25 см. При вскрытии в каждой из них оказалось в среднем по 200 грамм вещества.

По результатам экспресс-анализа установлено, что это наркотические вещества группы "гашиш". Общий вес свертков вместе с упаковкой составил 612 кг.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

3-4 февраля в Узбекистане СГБ в ходе спецопераций изъяла более 112 кг наркотиков, были задержаны 228 человек.

В страну наркотики, в основном, проникают из Афганистана, Таджикистана и Киргизии, значительная часть из которых предназначена для транзита в третьи страны.

Узбекистан СГБ
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