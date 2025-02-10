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В Эквадоре потребуется второй тур президентских выборов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На выборах президента Эквадора после подсчета 80% голосов в первом туре победителя выявить не удалось, в стране, скорее всего, пройдет второй тур голосования, сообщает AP.

По данным обработки 80% бюллетеней, действующий президент консерватор Даниэль Нобоа получает 44,43%, представитель левых сил Луиса Гонсалес - 44,17%. Таким образом, они, скорее всего, выйдут во второй тур, который запланирован на 13 апреля.

Участие в голосовании могли принять около 13,7 млн избирателей. Явка в первом туре превысила 83%.

Всего в первом туре участвовали 16 кандидатов. Основным предвыборным обещанием у всех у них стала тема борьбы с преступностью и наркомафией.

AP напоминает, что Нобоа наследовал семейное состояние, заработанное на торговле бананами. Он работал в компании отца Noboa Corp, занимался морскими перевозками, логистикой и торговлей. В 2021 году стал членом Национального собрания (однопалатного парламента), возглавил там комиссию по экономическому развитию.

Гонсалес считают протеже экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа (занимал должность в 2007-2017 годах). Она работала на различных должностях в государственном аппарате при Корреа, являлась депутатом с 2021 года по май 2023 года.

Эквадор Noboa Corp Даниэль Нобоа Луиса Гонсалес
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