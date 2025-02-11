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Суд в Ростове-на-Дону назначил сроки пяти украинским военным

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым участникам украинского штурмового батальона по делу об участии в террористической организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в отношении военнопленных, граждан Украины Ивана Безлепкина, Юрия Макаренко, Дмитрия Рейваха, Глеба Петрука и Владимира Пузанова, проходивших службу в составе штурмового батальона, признанного Верховным судом ДНР террористической организацией.

"Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание: Безлепкину - 5 лет и 10 месяцев, Макаренко - 5 лет и 8 месяцев, Рейваху - 6 лет, Петруку - 6 лет, Пузанову - 5 лет и 8 месяцев колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Все пятеро осуждены по ст.205.4 УК (участие в деятельности террористической организации).

Суд и следствие установили, что Макаренко, Рейвах и Петрук вступили в украинский штурмовой батальон и вели боевые действия против мирного населения и военнослужащих Народной милиции ДНР вплоть до задержания в марте 2022 года.

Безлепкин и Пузанов были активными участниками данного батальона до 2016 года, задержаны были позднее, сказали в суде.

ДНР Ростов-на-Дону Украина Южный окружной военный суд
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