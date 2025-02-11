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Выручка мировых чипмейкеров выросла на 18,1% в 2024 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 18,1% и составила около $626 млрд, по предварительным расчетам Gartner.

При этом в текущем году прогнозируется повышение до $705 млрд, говорится в сообщении исследовательской компании.

"Графические процессоры (GPU) и ИИ-процессоры, используемые в приложениях центров обработки данных, стали ключевыми двигателями роста в 2024 году, - отметил вице-президент по аналитике Gartner Джордж Броклхерст. - Рост спроса на ИИ и генеративный ИИ (GenAI) привел к тому, что ЦОД стали вторым по величине рынком полупроводников в 2024 году после смартфонов".

Выручка в сегменте ЦОД в прошлом году выросла до $112 млрд по сравнению с $64,8 млрд в 2023 году, добавил он.

Продажи чипов памяти в мире в 2024 году взлетели на 71,8%. В результате их доля в общем объеме выручки чипмейкеров поднялась до 25,2%.

Выручка от реализации других видов чипов выросла на 6,9%.

В прошлом году одиннадцать из 25 крупнейших вендоров зафиксировали двухзначные темпы повышения выручки. При этом всего у восьми компаний она снизилась.

Южнокорейская Samsung Electronics вернула себе первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, отодвинув на вторую строчку американскую Intel Corp. Американская Nvidia Corp. и южнокорейская SK Hynix показали впечатляющий рост доходов (более чем на 80%), что позволило им подняться сразу на две позиции в рейтинге.

Выручка чипмейкеров (млрд долларов США):

Место в 2024гв 2023гКомпанияВыручка в 2024гв 2023гИзм.Доля на рынке в 2024г
12Samsung Electronics66,52440,94262,5%10,6%
21Intel49,18949,1170,1%7,9%
35Nvidia45,98825,05383,6%7,3%
46SK Hynix42,82423,02786,0%6,8%
53Qualcomm Inc.32,35829,22510,7%5,2%
612Micron Technology27,84316,12372,7%4,4%
74Broadcom27,64125,6137,9%4,4%
87Advanced Micro Devices23,94822,3077,4%3,8%
98Apple Inc.18,8818,0524,6%3,0%
109Infineon Technologies16,00117,022-6,0%2,6%
--другие274,775263,4834,3%43,9%
--Всего625,971529,96418,1%100%
Nvidia Intel Samsung Electronics Gartner
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