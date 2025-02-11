Выручка мировых чипмейкеров выросла на 18,1% в 2024 году
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 18,1% и составила около $626 млрд, по предварительным расчетам Gartner.
При этом в текущем году прогнозируется повышение до $705 млрд, говорится в сообщении исследовательской компании.
"Графические процессоры (GPU) и ИИ-процессоры, используемые в приложениях центров обработки данных, стали ключевыми двигателями роста в 2024 году, - отметил вице-президент по аналитике Gartner Джордж Броклхерст. - Рост спроса на ИИ и генеративный ИИ (GenAI) привел к тому, что ЦОД стали вторым по величине рынком полупроводников в 2024 году после смартфонов".
Выручка в сегменте ЦОД в прошлом году выросла до $112 млрд по сравнению с $64,8 млрд в 2023 году, добавил он.
Продажи чипов памяти в мире в 2024 году взлетели на 71,8%. В результате их доля в общем объеме выручки чипмейкеров поднялась до 25,2%.
Выручка от реализации других видов чипов выросла на 6,9%.
В прошлом году одиннадцать из 25 крупнейших вендоров зафиксировали двухзначные темпы повышения выручки. При этом всего у восьми компаний она снизилась.
Южнокорейская Samsung Electronics вернула себе первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, отодвинув на вторую строчку американскую Intel Corp. Американская Nvidia Corp. и южнокорейская SK Hynix показали впечатляющий рост доходов (более чем на 80%), что позволило им подняться сразу на две позиции в рейтинге.
Выручка чипмейкеров (млрд долларов США):
|Место в 2024г
|в 2023г
|Компания
|Выручка в 2024г
|в 2023г
|Изм.
|Доля на рынке в 2024г
|1
|2
|Samsung Electronics
|66,524
|40,942
|62,5%
|10,6%
|2
|1
|Intel
|49,189
|49,117
|0,1%
|7,9%
|3
|5
|Nvidia
|45,988
|25,053
|83,6%
|7,3%
|4
|6
|SK Hynix
|42,824
|23,027
|86,0%
|6,8%
|5
|3
|Qualcomm Inc.
|32,358
|29,225
|10,7%
|5,2%
|6
|12
|Micron Technology
|27,843
|16,123
|72,7%
|4,4%
|7
|4
|Broadcom
|27,641
|25,613
|7,9%
|4,4%
|8
|7
|Advanced Micro Devices
|23,948
|22,307
|7,4%
|3,8%
|9
|8
|Apple Inc.
|18,88
|18,052
|4,6%
|3,0%
|10
|9
|Infineon Technologies
|16,001
|17,022
|-6,0%
|2,6%
|-
|-
|другие
|274,775
|263,483
|4,3%
|43,9%
|-
|-
|Всего
|625,971
|529,964
|18,1%
|100%