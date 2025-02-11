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"Гринпис" раскритиковал Трампа за запрет на бумажные трубочки для напитков

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Экологическая организация "Гринпис" подвергла критике решение президента США Дональда Трампа о запрете использования бумажных соломинок для напитков во всех федеральных органах власти.

"Указ Дональда Трампа о пластиковых соломинках - это отвлечение внимания от усилий его администрации, направленных на то, чтобы помешать экологическим организациям защитить американцев от микропластика и опасных химических веществ", написала на сайте организации старший специалист "Гринпис" по вопросам пластика Лиза Рамсден.

Она добавила, что подобная политика усугубляет кризис общественного здоровья, который ежегодно вытягивает из экономики США более $250 млрд.

Во время своего первого президентского срока в 2019 году Трамп собирался запретить использование бумажных трубочек, потому что считал их либеральным нововведением. Как сообщало тогда издание The Citizen, "Гринпис" называл поддержку использования пластиковых трубочек уместной, "потому что его (Трампа) президентство такое же дешёвое и одноразовое".

Гринпис США Дональд Трамп
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