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Китайский производитель аккумуляторов CATL подал заявку на листинг в Гонконге

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) подал заявку на получение листинга в Гонконге.

Согласно сообщению, направленному компанией Гонконгской бирже, организаторами размещения акций назначены Bank of America Corp., China International Capital Corp. (CICC), China Securities International, JPMorgan Chase & Co., а также Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и UBS Group AG.

Размещение акций CATL может стать крупнейшим в Гонконге с начала 2021 года. Ранее СМИ сообщали, что компания может разместить бумаги на сумму более $5 млрд.

Акции CATL уже торгуются на бирже Шэньчжэня, за последние 12 месяцев их стоимость выросла на 54,6%. Капитализация компании составляет около $155 млрд.

Согласно данным аналитической компании SNE Research, доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет порядка 37%.

CATL Гонконг Китай
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