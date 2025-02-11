Минюст США предъявил обвинения в киберпреступлениях двум россиянам

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Судебные власти США предъявили обвинения двум гражданам России в кибератаках, нацеленных на вымогательство денежных средств, сообщили в американском Минюсте.

Согласно информации ведомства, Роман Бережной и Егор Глебов, "предположительно, управляли группой киберпреступников", осуществившей хакерские атаки, от которых пострадало более 1000 компаний в Соединенных Штатах и других странах.

В Минюсте США добавили, что хакеры в ходе своей деятельности получили более $16 млн.

Отмечается, что Бережного и Глебова арестовали ранее в феврале. При этом не указывается, где это произошло.