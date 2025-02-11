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Глава Банка Англии предостерег политиков от смягчения рыночного регулирования

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава Банка Англии Эндрю Бейли предостерег политиков от смягчения рыночного регулирования, заявив, что "не существует компромисса" между ростом экономики и финансовой стабильностью.

В ходе выступления в школе бизнеса Бута Чикагского университета Бейли отметил наличие противодействия финансовому регулированию, особенно мерам финансовой стабильности, принятым регуляторами в ответ на финансовый кризис 2008 года.

"Мы не должны забывать о долговременном ущербе, нанесенном кризисом", - сказал он.

Взгляды политиков на финансовое регулирование меняются в последние годы. Как США при президенте Дональде Трампе, так и Евросоюз, и Великобритания пересматривают текущие правила, откладывая введение стандартов Базель 3.1. В Великобритании лейбористское правительство сделало дерегулирование центральным элементом повестки поддержания экономического роста.

"Разумно избегать идеи, что регулирование является лучшим решением любой проблемы, но давайте не будем впадать в противоположное представление, что это по определению и всегда худший из возможных вариантов", - отметил Бейли.

Он добавил, что было бы неправильным винить жесткое регулирование в замедлении экономического роста Великобритании в последние 15 лет.

"Нет компромисса между ростом экономики и финансовой стабильностью, - сказал Бейли. - Финансовый кризис показал, что не бывает устойчивого роста без финансовой стабильности".

"Слабый рост британской экономики со времен финансового кризиса частично обусловлен последствиями рецессии и долгосрочной потери производства, - заявил он. - Мы потеряли финансовую стабильность, и это имело очень серьезные и продолжительные последствия".

Глава британского ЦБ отметил также, что небанковский финансовый сектор существенно вырос со времен кризиса, и регуляторам "крайне важно" разработать инструменты для его оценки или влияния на него.

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