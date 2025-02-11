В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Италии сотрудники правоохранительных органов в рамках операции против сицилийской мафии задержали около 130 человек, сообщают во вторник западные СМИ.

По данным полиции, задержанных подозревают в многочисленных преступлениях, в частности, в наркоторговле, покушении на убийство, вымогательстве, незаконном хранении огнестрельного оружия.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула в сообщении в соцсети Х, что операция стала "сильным ударом по сицилийскому мафиозному клану "Коза Ностра".

В сообщениях СМИ отмечается, что "Коза Ностра" в наши дни, с одной стороны, использует методы для координации деятельности, разработанные еще в прошлом веке, а с другой – активно использует современные технологии, например – криптовалюту.

Полиция отмечает, что "Коза Ностра" все еще привлекает сицилийскую молодежь. Так, полиция зафиксировала случай, когда предполагаемый давний участник "Коза Ностры" давал молодому человеку уроки по деятельности мафии.