Два человека стали жертвами пожара в кардиологическом центре в Бишкеке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли во время пожара в Национальном центре кардиологии в Бишкеке, сообщает во вторник МЧС Киргизии.

По данным МЧС, всего эвакуировано 260 человек, из них 216 пациентов и 44 врача.

Огонь локализован в 22:33 (19:33 по Москве) и полностью потушен в 23:15 (20:15).

С целью выяснения причин возгорания и координации действий всех заинтересованных государственных органов создана межведомственная комиссия.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил принять все необходимые меры для скорейшего восстановления деятельности центра и обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала.