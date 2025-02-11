Поиск

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку взял на себя часть работы по украинской теме

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф по поручению президента участвует в работе над возможными путями решения конфликта между Россией и Украиной, сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на источники.

"Несколько недель назад Трамп тайно поручил Уиткоффу расширить свои функции и, помимо темы Ближнего Востока, работать для открытия канала переговоров с Россией", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что президент США доверяет Уиткоффу и считает, что он обладает качествами, необходимыми для участия в переговорах по украинскому урегулированию.

По данным издания, Уиткофф уже проводил переговоры с представителями российского руководства. Также он обсудил Украину с властями в Саудовской Аравии и Катаре.

Украина Дональд Трамп США Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вице-президент США на этой неделе планирует встретиться с Зеленским

В Белом доме заявили, что РФ освободила экс-сотрудника посольства США Фогеля

Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно

Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно

В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии

В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии

США вводят санкции против двух граждан РФ и провайдера услуг за кибератаки

Операция США и союзников против хуситов

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2169 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5841 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });