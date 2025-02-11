Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку взял на себя часть работы по украинской теме

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф по поручению президента участвует в работе над возможными путями решения конфликта между Россией и Украиной, сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на источники.

"Несколько недель назад Трамп тайно поручил Уиткоффу расширить свои функции и, помимо темы Ближнего Востока, работать для открытия канала переговоров с Россией", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что президент США доверяет Уиткоффу и считает, что он обладает качествами, необходимыми для участия в переговорах по украинскому урегулированию.

По данным издания, Уиткофф уже проводил переговоры с представителями российского руководства. Также он обсудил Украину с властями в Саудовской Аравии и Катаре.