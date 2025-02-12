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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ повысилась на 1%, почти до 4 тыс. руб./т

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 12 февраля повысилась на 1%, до 3 тыс. 984,2 рубля с 3 тыс. 941,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень выросла до 3 тыс. 062,3 рубля с 3 тыс. 012,5 рубля за тонну, на кукурузу - снизилась до 3 тыс. 710,2 рубля с 4 тыс. 255,3 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,9 за тонну на пшеницу ($240,9 за предыдущий период), $215,8 - на ячмень ($215,9), $225,2 - на кукурузу ($234).

Эти ставки будут действовать по 18 февраля.

Между тем, с 15 февраля начинает действовать экспортная квота в размере 10,6 млн тонн, которая предусматривает поставки только пшеницы. Квоты на экспорт ячменя и кукурузы нулевые.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

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