Еще пять семей с детьми вернулись в РФ из Сирии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии еще пяти семей с детьми.

"Борт министерства обороны РФ доставил из Сирийской Арабской Республики в Россию 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет", - говорится в телеграм-канале омбудсмена.

Она поблагодарила за содействие российские Минобороны, МИД, посольство в Сирии, правоохранительные органы и другие ведомства.

"С учетом этой группы при нашем содействии в Россию вернулись 14 семей - 44 человека", - уточнила Львова-Белова, добавив, что работа по возвращению граждан РФ из Сирии будет продолжена.