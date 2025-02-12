В Астане начались консультации аппаратов Совбезов РФ и Казахстана

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов и его казахстанский коллега Нуржан Каджиакбаров обсудят план сотрудничества между странами на 2025-2027 годы, передает корреспондент "Интерфакса".

Стороны обменяются оценками международной обстановки и отдельными аспектами обеспечения безопасности.

6 ноября 2024 года в Москве секретарями Совбезов был подписан план сотрудничества между РФ и Казахстаном на 2025-2027 годы.