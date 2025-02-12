Казахстанские депутаты предложили принять закон об иностранных агентах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты казахстанского мажилиса от фракции "Народной партии" считают необходимым разработать и принять закон об иностранных агентах.

"Мы, все граждане Казахстане, должны понимать, откуда приходит информация, которую нам представляют. Она представляется нам независимыми журналистами или представляется тем, кому заплатили? Очень часто представляется теми, кому заплатили и дали определенную повестку. Иногда эта повестка является вредной, деструктивной для нашей страны", - сказала депутат мажилиса Ирина Смирнова, озвучивая свой депутатский запрос на имя премьер-министра во время пленарного заседания палаты в среду.

Она напомнила, что на прошлом пленарном заседании депутаты озвучивали депутатский запрос касательно деятельности в Казахстане USAID.

По ее словам, в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, 70% из них финансировались через различные источники из США.

Она добавила, что в мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах.

Ранее на сайте Агентства США по международному развитию (USAID) сообщалось, что нанятый USAID персонал по всему миру, в том числе в Казахстане, отправлен в административный отпуск 7 февраля.

В посольстве США в Казахстане на вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан" о дальнейших планах USAID в республике предоставили только вышеуказанное сообщение. Американские дипломаты не стали комментировать другие подробности о деятельности Агентства в республике, количестве сотрудников и планируемых сокращениях программ.