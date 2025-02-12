Великобритания выделяет Украине пакет военной помощи на 150 млн фунтов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лондон решил передать Киеву новый пакет военной помощи, в который, помимо прочего, войдут беспилотники и танки, сообщает сайт британского правительства.

"В новый пакет военной помощи, стоимостью 150 млн фунтов, входят дроны, танки и системы ПВО", - говорится в заявлении.

Речь идет о тысячах дронов и десятков танков и единиц бронетехники.

В пакет помощи также входят крупные контракты на техническое обслуживание имеющейся у Украины военной техники.