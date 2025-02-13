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Азербайджан подал иск против Армении в суд в Гааге из-за экологического ущерба

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан представил в Постоянный Арбитражный суд в Гааге иск против Армении с требованием компенсации за экологический ущерб и уничтожение уникальной природы Карабаха и Восточного Зангезура, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Иск был подан 12 февраля 2025 года на основании Конвенции "Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе" ("Бернская конвенция") 1979 года. Иск Азербайджана против Армении является первым известным межгосударственным арбитражным процессом на основании Бернской конвенции", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Азербайджан требует от Армении полной компенсации за массовое уничтожение мест обитания и живой природы, в частности действия, негативно повлиявшие на сотни видов дикой природы и мест обитания на азербайджанских территориях, находившихся под армянской оккупацией, в том числе масштабную вырубку лесов, экологически неэффективную вырубку деревьев, горнодобывающую деятельность и строительство гидроэлектростанций", - отмечают в ведомстве.

В МИД республики добавили, что Азербайджан продолжит добиваться справедливости и привлечения Армении к ответственности за уничтожение и непринятие мер по защите окружающей среды, видов животных и мест обитания во время оккупации азербайджанских территорий.

В сообщении говорится, что 18 января 2023 года Азербайджан направил Армении уведомление о начале арбитражного процесса на основании указанных доказательств. 15 сентября 2023 года был утвержден состав Арбитражного суда, и 12 апреля 2024 года во Дворце мира в Гааге состоялось первое процедурное заседание между Азербайджаном и Арменией.


Азербайджан Армения Арбитражный суд в Гааге Карабах
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