Импорт алмазов в Индию в январе был на 34% ниже г/г, экспорт бриллиантов – на 9%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Индия в январе 2025 года импортировала 6,34 млн карат алмазов, что на 34% ниже данных годичной давности и на 11% ниже данных декабря. Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По стоимости импорт оценивается в $735 млн, что на 37% ниже данных годичной давности и на 12% ниже уровня декабря 2024 года ($836 млн).

Средняя цена импортируемых алмазов составила $116 за карат, что на 3% ниже уровня годичной давности ($120).

Импорт синтетических алмазов оценивается в $105 млн, что на 25% ниже уровня 2024 года.

Экспорт бриллиантов из Индии в январе по объему сократился на 9%, а по стоимости - на 12% по сравнению с показателями годичной давности. По сравнению с показателем декабря объем экспорта бриллиантов вырос на 34%, а их стоимость - на 31%.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.