Поиск

В Брюсселе прошла крупная манифестация против политики бельгийского правительства

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Около 60 тыс. человек, по оценке полиции, приняли в четверг участие в общенациональной манифестации в бельгийской столице против программного межпартийного соглашения коалиционного федерального правительства.

Совместный профсоюзный фронт, который, со своей стороны, называет цифру в 100 тыс. участников, призвал к выражению протеста против предпринимаемых властями мер бюджетной экономии за счет социальной сферы, что, в частности, должно сказаться на пособиях по безработице, пенсиях, ряде государственных услуг.

Председатель Всеобщей федерации труда Бельгии Тьерри Бодсон назвал манифестацию "исторической мобилизацией".

К профсоюзным организациям присоединились многие общественные ассоциации, в том числе правозащитные. На улицы Брюсселя вышли железнодорожники, металлурги, учителя, полицейские, пожарные, государственные служащие. К колоннам демонстрантов присоединились даже около 1 тыс. военнослужащих, несмотря на запрет участвовать в манифестации, сообщил телеканал RTBF, уточняя, что в армии также недовольны действиями правительства в том, что касается пенсий.

Массовая акция не обошлась без столкновений манифестантов с полицией. По пути следования демонстрации отчасти досталось штаб-квартирам некоторых правительственных партий, в которые летели камни, яйца, бутылки, сообщают СМИ. Были произведены задержания наиболее буйных, применялся слезоточивый газ. За манифестацией наблюдал полицейский вертолет, в критических пунктах маршрута были размещены водометы и развернут полицейский отряд, специализирующийся на усмирении беспорядков.

Ведущие профсоюзы заявили, что их борьба этой акцией не ограничится, и уже объявили проведение всеобщей забастовки 31 марта.

Бельгия Брюссель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 13 февраля

Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

Кремль подтвердил участие Украины в будущих переговорах с США

В Молдавии решили не продлевать режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике

Трамп заявил, что провел в среду отличные переговоры с РФ и Украиной

Маск готов отозвать заявку о покупке контролирующей структуры OpenAI при сохранении ею модели НКО

Власти Молдавии решили закрыть Российский центр науки и культуры

Власти Молдавии решили закрыть Российский центр науки и культуры

Петр Порошенко подпал под санкции Зеленского

В Мюнхене автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

В Мюнхене автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5846 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });