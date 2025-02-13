В Брюсселе прошла крупная манифестация против политики бельгийского правительства

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Около 60 тыс. человек, по оценке полиции, приняли в четверг участие в общенациональной манифестации в бельгийской столице против программного межпартийного соглашения коалиционного федерального правительства.

Совместный профсоюзный фронт, который, со своей стороны, называет цифру в 100 тыс. участников, призвал к выражению протеста против предпринимаемых властями мер бюджетной экономии за счет социальной сферы, что, в частности, должно сказаться на пособиях по безработице, пенсиях, ряде государственных услуг.

Председатель Всеобщей федерации труда Бельгии Тьерри Бодсон назвал манифестацию "исторической мобилизацией".

К профсоюзным организациям присоединились многие общественные ассоциации, в том числе правозащитные. На улицы Брюсселя вышли железнодорожники, металлурги, учителя, полицейские, пожарные, государственные служащие. К колоннам демонстрантов присоединились даже около 1 тыс. военнослужащих, несмотря на запрет участвовать в манифестации, сообщил телеканал RTBF, уточняя, что в армии также недовольны действиями правительства в том, что касается пенсий.

Массовая акция не обошлась без столкновений манифестантов с полицией. По пути следования демонстрации отчасти досталось штаб-квартирам некоторых правительственных партий, в которые летели камни, яйца, бутылки, сообщают СМИ. Были произведены задержания наиболее буйных, применялся слезоточивый газ. За манифестацией наблюдал полицейский вертолет, в критических пунктах маршрута были размещены водометы и развернут полицейский отряд, специализирующийся на усмирении беспорядков.

Ведущие профсоюзы заявили, что их борьба этой акцией не ограничится, и уже объявили проведение всеобщей забастовки 31 марта.