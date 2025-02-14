Взрыв в грузовом контейнере произошел на станции в Астане, пострадал один человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв в грузовом контейнере поезда произошел на станции "Астана", пострадал один человек, сообщил департамент полиции на транспорте.

"Сегодня в 00:25 на 12-ом пути сортировочного парка станции "Астана" произошел взрыв контейнера прибывшего поезда. Жертв нет, один человек получил легкое повреждение руки", - сообщил заместитель начальника департамента на транспорте МВД Малик Кайбар на странице в соцсети ведомства.

Он добавил, что угрозы для пассажиров и жителей близлежащих районов нет. Возбуждено уголовное дело, создана специальная оперативная группа, которая приступила к выяснению обстоятельств случившегося.

Между тем, по данным пресс-службы "Казахстан темир жолы", предварительно в контейнере находилось электрооборудование (трансформаторы, генераторы). Контейнер принадлежит частной компании.