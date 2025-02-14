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В Италии задержан россиянин, обвиняемый в попытке хищения 146 млн руб. у АСВ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин задержан в Италии по обвинению в покушении на мошенничество против госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Итальянской Республике на территории автономной области Валее-д'Аоста задержан российский гражданин. Он разыскивался по каналам Интерпола по обвинению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам в пятницу.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 2016 по 2017 годы фигурант совместно с соучастниками предпринял попытку похитить у АСВ свыше 146 млн рублей. Для этого в банке, которому грозила процедура банкротства, было организовано оформление множества фиктивных вкладов, но мошенническая схема не была доведена до конца.

"Скрываясь от следствия, фигурант покинул пределы Российской Федерации. В октябре 2024 года он был объявлен в международный розыск и спустя несколько месяцев задержан итальянскими партнерами", - сказала представитель МВД.

Волк отметила, что взаимодействие по каналам Интерпола по указанному делу продолжается.

Ирина Волк МВД РФ Агентство по страхованию вкладов Италия Интерпол
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