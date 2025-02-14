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Японская нефтяная компания Eneos выведет на IPO подразделение JX Advanced Metals

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Японская Eneos Holdings Inc. выделит в самостоятельную компанию подразделение JX Advanced Metals, выпускающее материалы для полупроводниковой отрасли, и выведет ее на биржу.

Как говорится в сообщении Eneos, Токийская фондовая биржа одобрила проведение IPO JX Advanced Metals, оно запланировано на 19 марта.

Eneos продаст 534,9 млн бумаг (57,6% всех акций) JX Advanced Metals в ходе IPO. Индикативная цена размещения установлена на уровне 862 иены за акцию. Таким образом, Eneos рассчитывает привлечь 460 млрд иен ($3 млрд) за счет продажи доли. Новые акции в рамках IPO выпускаться не будут.

Окончательная цена размещения будет определена 10 марта.

Eneos планирует направить поступления от IPO, в частности, на инвестиции, необходимые для наращивания производства энергоносителей нового поколения, включая синтетическое и водородное топливо, отмечают в компании.

IPO JX Advanced Metals станет крупнейшим в Японии с момента размещения акций SoftBank Corp. в декабре 2018 года, свидетельствуют данные Dealogic.

Eneos Holdings объединяет группу компаний, работающих в сфере энергетики, добычи нефти и газа, а также цветной металлургии.


Eneos Holdings JX Advanced Metals Япония
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