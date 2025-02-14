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ВВП Сингапура в IV квартале вырос на 5%, в 2024 году – на 4,4%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Сингапура в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 5% относительно того же периода прошлого года, по окончательным данным министерства торговли и промышленности страны.

Темпы подъема замедлились по сравнению с 5,7% в третьем квартале. Повышение ВВП было зафиксировано по итогам шестнадцатого квартала подряд.

Рост в обрабатывающей промышленности в октябре-декабре составил 7,4%, в строительной отрасли – 4,4%, в сфере услуг – 4,6%.

Экономика в четвертом квартале повысилась на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В июле-сентябре был зафиксирован подъем на 3% кв/кв.

По итогам всего 2024 года ВВП Сингапура вырос на 4,4% после повышения на 1,8% годом ранее.

Министерство торговли и промышленности прогнозирует, что в 2025 году экономика увеличится на 1-3%. Негативным фактором выступает в том числе напряженность в мировой торговле.

"Неопределенность в мировой экономике остается значительной, при этом риски смещены в сторону ухудшения ситуации", - заявил секретарь ведомства Бех Сван Джин на пресс-конференции в пятницу.

Министерство ожидает увеличения экспорта Сингапура на 1-3% в этом году после повышения на 0,2% в 2024 году.

Сингапур
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