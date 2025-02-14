CNN сообщил о прибытии в Иран судна из КНР с компонентом для ракетного топлива

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первое из двух судов с грузом произведенного в КНР перхлората натрия, который нужен в производстве твердого топлива для ракетного оружия, 13 февраля достигло берегов Ирана, сообщает CNN со ссылкой на данные слежения за судоходством.

По информации телеканала, судно Golbon бросило якорь в порту Бендер-Аббас. По словам двух источников в разведке европейской страны, три недели назад Golbon, груженный перхлоратом натрия, вышел из порта Тайцан (провинция Цзянсу) в Китае.

Второе иранское судно Jairan еще предстоит загрузить и отправить из Китая. Всего оба судна должны перевезти 1 тысячу тонн перхлората натрия. По данным источников CNN, грузы приобрел Департамент закупок Организации самодостаточного джихада, связанный с разработкой иранских баллистических ракет. Оба судна, которыми управляет морской флот Республики Иран, находятся под санкциями США.

Источники телеканала в разведке оценивают, что приобретенных Ираном материалов хватит для заправки двигателей 260 ракет типа "Хайбар Шекан" или 200 ракет типа "Хадж Касем".

Однако собеседники CNN не смогли сказать, знало ли китайское правительство о сделке. Поставки перхлората натрия не являются нелегальными и не нарушают санкций западных стран.

В МИД КНР на запрос CNN ответили, что не осведомлены о сути дела, но выступают против односторонних санкций и безосновательных обвинений. В ведомстве отметили, что Пекин в соответствии с международным правом и своими законами обеспечивает экспортный контроль за товарами двойного назначения. "Перхлорат натрия не относится к специально контролируемым Китаем товарами, его экспорт - нормальная торговля", - подытожили в МИД.