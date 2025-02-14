Поиск

CNN сообщил о прибытии в Иран судна из КНР с компонентом для ракетного топлива

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первое из двух судов с грузом произведенного в КНР перхлората натрия, который нужен в производстве твердого топлива для ракетного оружия, 13 февраля достигло берегов Ирана, сообщает CNN со ссылкой на данные слежения за судоходством.

В миреFT сообщила о планах Ирана ввезти из Китая 1000 тонн компонента для ракетного топливаЧитать подробнее

По информации телеканала, судно Golbon бросило якорь в порту Бендер-Аббас. По словам двух источников в разведке европейской страны, три недели назад Golbon, груженный перхлоратом натрия, вышел из порта Тайцан (провинция Цзянсу) в Китае.

Второе иранское судно Jairan еще предстоит загрузить и отправить из Китая. Всего оба судна должны перевезти 1 тысячу тонн перхлората натрия. По данным источников CNN, грузы приобрел Департамент закупок Организации самодостаточного джихада, связанный с разработкой иранских баллистических ракет. Оба судна, которыми управляет морской флот Республики Иран, находятся под санкциями США.

Источники телеканала в разведке оценивают, что приобретенных Ираном материалов хватит для заправки двигателей 260 ракет типа "Хайбар Шекан" или 200 ракет типа "Хадж Касем".

Однако собеседники CNN не смогли сказать, знало ли китайское правительство о сделке. Поставки перхлората натрия не являются нелегальными и не нарушают санкций западных стран.

В МИД КНР на запрос CNN ответили, что не осведомлены о сути дела, но выступают против односторонних санкций и безосновательных обвинений. В ведомстве отметили, что Пекин в соответствии с международным правом и своими законами обеспечивает экспортный контроль за товарами двойного назначения. "Перхлорат натрия не относится к специально контролируемым Китаем товарами, его экспорт - нормальная торговля", - подытожили в МИД.

Иран МИД США Китай Тайцан Цзянсу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

"Палестинский исламский джихад" пообещал освободить в субботу россиянина Труфанова

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Британия добавила в санкционные списки по РФ замминистра обороны Павла Фрадкова

Прокуроры из 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

США увеличат продажи вооружения в Индию

США увеличат продажи вооружения в Индию

Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Мюнхене и Саудовской Аравии

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ30 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России47 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });