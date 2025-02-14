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В Финляндии бывший Музей Ленина начинает работу как Музей отношений с Россией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии 15 февраля бывший музей Ленина возобновит работу под новым названием, сообщает Yle.

Музей в Тампере откроется как Музей восточных отношений Nootti, посвященный отношениям Финляндии с Россией и Советским Союзом. Его экспозиция рассказывает о трансграничной истории: финляндско-российских отношениях, Советском Союзе и современной России, об истории двух стран от революции в России и независимости Финляндии до ее вступления в НАТО.

"Название Nootti (Нота) относится к дипломатической корреспонденции. Это выражение недовольства или комментарий другому государству. У нас были критические моменты, когда в Финляндию приходила нота из Москвы. Последний раз мы получали ноту из Москвы в октябре", - говорит директор музея Калле Каллио.

Он отметил, что основанный в 1946 году Финско-советским обществом музей работал в Доме рабочих города Тампере 78 лет и был закрыт 3 ноября 2024 года. Старое название уже не считалось соответствующим содержанию выставки. Появились в последние годы трудности и с его финансированием.

"Сразу же после войны Финляндия должна была показать Советскому Союзу, что направление внешней политики изменилось. Для этого требовались конкретные действия, одним из которых стало создание Музея Ленина", - говорит Каллио.

Во время "холодной войны" музей был известен как сцена восточной политики, которую посещали все ключевые советские лидеры. После распада Советского Союза он превратился в своеобразное культовое сооружение, которое было полностью отремонтировано в 2016 году. Название и тогда оставалось неизменным, хотя музей критически сосредоточился на болевых точках советской истории.

НАТО Финляндия Тампере Nootti Калле Каллио Советский Союз Владимир Ленин
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