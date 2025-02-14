Вэнс заявил о вере США в возможность разумного решения украинского конфликта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа считает, что основанное на разумных договоренностях решение конфликта между Россией и Украиной возможно, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Администрация Трампа крайне обеспокоена европейской безопасностью и верит, что мы можем прийти к разумному решению конфликта между Россией и Украиной", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.