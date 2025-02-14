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Китай считает, что все стороны должны способствовать украинскому урегулированию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Все заинтересованные стороны должны вносить вклад в урегулирование украинского конфликта, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И.

"Всем сторонам следует участвовать в процессе мирного урегулирования", - сказал он, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

В частности, по мнению Ван И, "Европа должна сыграть роль в том, что касается устранения причин этого кризиса".

Китайский министр напомнил, что Пекин с самого начала выступал за дипломатическое решение конфликта.

"Силовые методы и санкции не способны решить абсолютно все вопросы", - отметил он.


Китай Европа Украина РФ
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