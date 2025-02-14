В Азербайджана осудили предвзятое отношение к Баку со стороны институтов Совета Европы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу в рамках своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с генсеком Совета Европы (СЕ) Аленом Берсе, стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

"Байрамов отметил, что с тех пор, как Азербайджан был принят в члены Совета Европы, было налажено полезное двустороннее сотрудничество в сферах верховенства закона, прав человека и демократии, однако предубеждения, проявленные в отношении нашей страны различными институтами СЕ в последнее время, нанесли ущерб нашему сотрудничеству", - отмечается в сообщении.

В частности, Байрамов довел до внимания Берсе, что прошлогоднее неутверждение полномочий азербайджанской делегации ПАСЕ является показателем дискриминации и отношения к Азербайджану, что вызвало разочарование у официального Баку.

Было также подчеркнуто, что подобные шаги влияют на взаимные контакты и отношения, закрывая существующие каналы диалога.

На встрече стороны обсудили текущие вопросы и сферы, представляющие взаимный интерес.