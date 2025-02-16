Володин считает, что парламентские структуры ЕС ждут серьезные изменения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоги Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют о грядущих непростых изменениях в Евросоюзе, в том числе в парламентских структурах.

"Анализируя происходящее в Мюнхене, можно с уверенностью сказать: Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Володин считает, что происходить такие изменения "будут непросто, болезненно". "Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "демократические процедуры во многих странах Евросоюза стали носить декоративный характер, а в общеевропейских структурах о них давно забыли и игнорируют".

В связи с этим "здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти, будет непросто", считает Володин, так как им станут создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов "как это было в Румынии в ходе президентской кампании, или во Франции и в Германии, когда побеждали неугодные политические партии".

"Но изменения неизбежны", - написал Володин.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Ее посетили около 60 глав государств и 150 министров.