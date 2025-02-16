Поиск

Володин считает, что парламентские структуры ЕС ждут серьезные изменения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоги Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют о грядущих непростых изменениях в Евросоюзе, в том числе в парламентских структурах.

"Анализируя происходящее в Мюнхене, можно с уверенностью сказать: Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Володин считает, что происходить такие изменения "будут непросто, болезненно". "Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "демократические процедуры во многих странах Евросоюза стали носить декоративный характер, а в общеевропейских структурах о них давно забыли и игнорируют".

В связи с этим "здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти, будет непросто", считает Володин, так как им станут создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов "как это было в Румынии в ходе президентской кампании, или во Франции и в Германии, когда побеждали неугодные политические партии".

"Но изменения неизбежны", - написал Володин.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Ее посетили около 60 глав государств и 150 министров.

Евросоюз ЕС Госдума РФ Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Абхазии проведут второй тур президентских выборов через две недели

В Абхазии проведут второй тур президентских выборов через две недели

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Британский премьер примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

США перебросили в Европу еще один стратегический бомбардировщик

США перебросили в Европу еще один стратегический бомбардировщик

Рубио в разговоре с Лавровым заявил о стремлении Трампа урегулировать украинский конфликт

Украину не пригласили на переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Макрон созывает срочную встречу глав ЕС для обсуждения отношений с Трампом

Макрон созывает срочную встречу глав ЕС для обсуждения отношений с Трампом

РФ и США договорились поддерживать канал связи для снятия экономических барьеров

Лавров и Рубио продолжат контакты, в том числе для подготовки встречи на высшем уровне

ЦИК Абхазии признал выборы президента республики состоявшимися

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5861 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе341 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });