В Дели не менее 18 человек погибли в давке на железнодорожной станции

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 18 человек стали жертвами давки на железнодорожной станции в столице Индии Дели в субботу, сообщает The Guardian.

Большое число людей собралось на станции в связи с Кумбха Мела - это обряд массового паломничества по значимым для индуистов местам, которое проходит раз в несколько лет. Давка произошла в тот момент, когда люди пытались попасть на поезда.

В числе погибших - десять женщин и трое детей.

Еще 11 человек пострадали.