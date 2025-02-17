В США из-за наводнений погибли не менее десяти человек

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В США зимняя буря вызвала наводнения в ряде южных и восточных штатов, жертвами стихии стали не менее десяти человек, передает CNN. Девять погибших пришлось на штат Кентукки, сообщал губернатор штата Энди Бешир.

Еще один человек погиб в штате Джорджия, сообщает телеканал.

В ряде районов продолжаются поисково-спасательные работы. По словам Бешира, за последние сутки провели более 1 тысячи спасательных операций. Губернатор назвал шторм "одним из самых сильных в Кентукки за последнее десятилетие".

В штатах Кентукки, Теннесси и Вирджиния затопило многочисленные дома, дороги и машины.

Кроме того, шторм вызвал отключения электричества. Так, по последним данным, в Пенсильвании без электроэнергии остается более 78 тысяч домохозяйств, в Мэриленде - около 65 тысяч, в Виргинии - более 62 тысяч, в Алабаме - около 18 тысяч, в Кентукки - более 16 тысяч.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся еще несколько дней. Метеорологи предупреждают о риске наводнений.

Ранее губернатор Кентукки ввел чрезвычайное положение в штате из-за шторма.