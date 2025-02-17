Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил Абайскую область

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Советник и пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали назначен акимом Абайской области. Об этом указе президента Касым-Жомарта Токаева сообщила пресс-служба президента.

На посту главы региона Уали сменил Нурлана Уранхаева, который был отстранен от должности указом президента в минувшую пятницу.

48-летний Уали был назначен пресс-секретарем Токаева в марте 2019 года. В марте 2022 года он стал председателем правления госагентства "Хабар", но спустя полгода вернулся на прежнюю должность, став по совместительству советником главы государства.

Новый советником-пресс-секретарем президента назначен Руслан Желдибай. Ему 36 лет. До назначения он занимал пост помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. С января по сентябрь 2023 года совмещал пост пресс-секретаря главы государства с должностью заместителя руководителя администрации президента.