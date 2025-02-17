Самолет "Белавиа" благополучно приземлился в Бресте после столкновения с птицей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила об инциденте, произошедшем с самолетом рейса Москва-Брест.

"Сегодня, при заходе на посадку рейса "Белавиа" B2-912 Москва-Брест, в двигатель "Эмбраер-175" (бортовой номер EW-512РО) попала птица", - говорится в сообщении.

Самолет не получил видимых повреждений, приземлился благополучно, добавили там. Для обеспечения безопасности дальнейших полетов было принято решение произвести дополнительный технический осмотр лайнера.

В авиакомпании сообщили, что замена воздушного судна повлекла корректировку расписания полетов. "Так, задержка каждого из рейсов B2-913 (Брест-Москва), B2-914 (Москва-Гомель), B2-915 (Гомель-Москва), B2-916 (Москва-Минск) превысит 4 часа", - уточнили там.