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В Белоруссию прибыл ливийский фельдмаршал Хафтар

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссию с визитом прибыл фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар, сообщило госагентство БелТА.

"В аэропорту фельдмаршала встретил председатель Комитета госбезопасности генерал-лейтенант Иван Тертель", - говорится в сообщении.

Целью визита Халифы Хафтара называется взаимодействие Ливии и Белоруссии в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: правительство национального согласия в Триполи и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

Иван Тертель Белоруссия Ливия Халифа Хафтар
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