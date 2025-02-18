Поиск

Госдума рассмотрит ратификацию договора РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о ратификации Договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, следует из повестки, опубликованной в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Соответствующий проект закона (834191-8) внес на рассмотрение Думы президент РФ Владимир Путин.

"Задача депутатов - реализовывать решения, принятые на уровне глав Союзного государства. В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности в рамках общего оборонного пространства приобретают ключевое значение. Наша цель - защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза", - прокомментировал законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит сайт палаты парламента.

Речь идет о договоре, подписанном в Минске 6 декабря 2024 года.

В частности, статья 6 договора предусматривает что "стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Там же указывается, что "ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Согласно этой статье, "решение о применении для защиты Республики Беларусь размещенного на ее территории ядерного оружия Российской Федерации принимается в порядке, установленном Сторонами".

Статья 4 договора указывает что "Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессий против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон".

Договор предусматривает также, что в соответствии с отдельными соглашениями между Сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Белоруссии на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты РФ, а также размещаться воинские формирования РФ.

Согласно договору, Стороны назначат специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.

Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки.

Вячеслав Володин Госдума Владимир Путин Евросоюз Минск Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Дании считает преждевременным рассуждать о датских миротворцах на Украине

Премьер Дании считает преждевременным рассуждать о датских миротворцах на Украине

Самолет из США совершил жесткую посадку в аэропорту Торонто, есть пострадавшие

Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

Макрон поговорил по телефону с Трампом перед совещанием по Украине в Париже

Макрон поговорил по телефону с Трампом перед совещанием по Украине в Париже

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США запросили у стран ЕС разъяснения по поводу гарантий безопасности для Киева

РФ и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

РФ и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

На переговоры с США в Эр-Рияд поедут Лавров и Ушаков

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5874 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });