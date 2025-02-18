Госдума рассмотрит ратификацию договора РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о ратификации Договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, следует из повестки, опубликованной в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Соответствующий проект закона (834191-8) внес на рассмотрение Думы президент РФ Владимир Путин.

"Задача депутатов - реализовывать решения, принятые на уровне глав Союзного государства. В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности в рамках общего оборонного пространства приобретают ключевое значение. Наша цель - защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза", - прокомментировал законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит сайт палаты парламента.

Речь идет о договоре, подписанном в Минске 6 декабря 2024 года.

В частности, статья 6 договора предусматривает что "стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Там же указывается, что "ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Согласно этой статье, "решение о применении для защиты Республики Беларусь размещенного на ее территории ядерного оружия Российской Федерации принимается в порядке, установленном Сторонами".

Статья 4 договора указывает что "Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессий против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон".

Договор предусматривает также, что в соответствии с отдельными соглашениями между Сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Белоруссии на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты РФ, а также размещаться воинские формирования РФ.

Согласно договору, Стороны назначат специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.

Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки.