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Трамп остался доволен переговорами США и Россией в Эр-Рияде

Он заявил, что Москва не просила вывести американские войска из Европы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры между представителями США и России в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп.

Как сообщают американские СМИ, Трамп назвал переговоры "очень хорошими", добавив, что теперь более уверен в возможности разрешить конфликт на Украине.

"Теперь я гораздо больше уверен в возможности сделки, все прошло очень хорошо. Россия хочет прийти к какому-то решению", - сказал он журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп также заявил, что Москва во время контактов с Вашингтоном не требовала вывода американского воинского контингента из Европы.

"Никто меня о таком не просил. Я не хотел бы идти на такой шаг, однако эту тему никто не поднимал", - ответил Трамп на вопрос о возможности вывода войск из Европы, если об этом попросит РФ.

Дональд Трамп США Россия Эр-Рияд переговоры Украина
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